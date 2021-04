Dezenas de casais presos em motel no Chile por descumprirem quarentena

(foto: AFP / Martin BERNETTI)

Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Como funciona o 'passaporte de vacinação'?







Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Quarenta e três casais que estavam em umforampela polícia do Chile por descumprirem as restrições sanitárias da quarentena em vigor em quase todo o país.Agentes fizeram uma fiscalização na madrugada deste domingo em um motel no sul de Santiago, onde constataram que muitos clientes haviam entrado comdegeral emitidas pela polícia que não os autorizavam a estar naquele local."Acomprova que alguns portavam permissões temporárias ou outro tipo de salvo-conduto, mas nenhum que permitisse aos mesmos se hospedar nessas instalações, já que nenhum condizia com o domicílio do motel", assinalou Leonardo Alache, representante da Polícia de La Florida.Muitos casais apresentaram aos oficiais umaque a polícia entrega às empresas para que seus funcionários possam se deslocar a trabalho durante a pandemia. Segundo Alache, "43 homens e 43 mulheres foram detidos, além de uma adolescente de 17 anos".Os chilenos podem frequentar hotéis e motéis nausando as duas permissões entregues semanalmente pela polícia para que deixem suas casas: uma para entrar no estabelecimento e outra para sair no dia seguinte, já que éusar as duas permissões em um único dia.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.