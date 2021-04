Pfizer prepara 'versão verão' da vacina, que poderá ficar na geladeira

A Pfizer tem três centros de produção de vacina contra a COVID-19 no mundo: um nos Estados Unidos e dois na Europa (foto: Tiziana Fabi/AFP)

está preparando "para o verão" uma nova versão de sua vacina contra a COVID-19 que pode ser mantida por vários meses na temperatura de uma geladeira normal, ao invés dos atuais -70º C, o que facilitará seu uso, explicou Albert Bourla, presidente da empresa farmacêutica.Entrevistado pela AFP em Puurs (Bélgica), plataforma crucial na produção global daBioNTech-Pfizer, o presidente e gerente geral do laboratório americano mostrou-se "otimista" quanto à eficácia de sua vacina contra a variante indiana e defendeu a política de preços de seu laboratório.Já temos dados sobre a variante britânica, que é majoritária em Israel, e a eficácia da vacina é de 97%. Na África do Sul, em comparação com a variante daquele país, a eficácia é de 100%. E os dados do Brasil mostram que permite controlar muito bem (a variante brasileira).Em relação à nova variante da Índia, não temos dados, mas estou otimista sobre nossa capacidade de controlá-la. Desenvolvemos um processo que nos permite criar uma vacina eficaz em 100 dias. E me sinto confortável com essa meta exigente, devido à eficiência da tecnologia de RNA mensageiro.Em breve chegaremos a um acordo, esperamos que nos próximos dias, para um novo contrato com a União Europeia (por 1,8 bilhão de doses). Depois, poderemos produzir todas as doses aqui na Europa, inclusive os componentes. E nós também poderemos produzir muito mais do que os valores deste contrato.No momento, temos três centros de produção no mundo: um nos Estados Unidos e dois na Europa com capacidade muito maior (Puurs e Marburg, na Alemanha). No total, devemos conseguir produzir 2,5 bilhões de doses neste ano e até ultrapassar as 3 bilhões no próximo ano. A Europa, com suas capacidades e talentos no que diz respeito às novas tecnologias, é o lugar ideal!.Em relação à fórmula atual da vacina, estamos tentando ver se podemos estender sua conservação na geladeira durante aquele período em que a vacina pode ser retirada de um supercongelador, a -70º C, e armazenada em um freezer clássico, a -20º C. Atualmente, esse prazo é de duas semanas, mas estamos examinando os dados para ver se podemos estendê-lo até um mês. Mas, para isso, precisamos de uma aprovação regulatória.Por outro lado, estamos trabalhando em outra fórmula, bem aprimorada, em que a vacina que iremos fornecer já estará diluída e pronta para ser usada. Pode ser mantida por dois ou três meses na geladeira, à temperatura entre 2ºC e 8ºC, e mais dois a três meses em freezer clássico. Esperamos que esteja disponível neste verão.A nossa estratégia é propor um preço que permita o acesso equitativo para todos. Mas equitativo não significa o mesmo preço para todos, mas significa dar mais a quem mais precisa. Por isso, temos uma gama de preços 'premium' para países de maior renda como os da União Europeia, Estados Unidos, Japão ou Canadá. Mas o preço mais alto (da vacina) corresponde ao que custa uma refeição em um restaurante, o que me parece muito, muito razoável.Para os países de renda média, segundo o Banco Mundial, vamos cortar os preços pela metade. E para os países de baixa renda, vamos fornecer também o preço de fabricação e, assim, garantir que a vacinação chegue a todos os cantos do planeta.

