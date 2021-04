Enterros noturnos: veja o novo normal do maior cemitério da América Latina

(foto: AFP / Miguel SCHINCARIOL)

O que é um lockdown?

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Em quase três décadas de trabalho, os coveiros mais antigos do maior cemitério de São Paulo lembram de ter feito menos de dez enterros noturnos.Mas desde oda segunda onda da pandemia no Brasil, essa exceção se tornou a regra.O vertiginoso aumento de casos e mortes em São Paulo nos últimos meses obrigou a prefeitura da cidade mais rica e populosa do país a adequar seu plano funerário para evitar um colapso: além de contratar mais pessoal e veículos para atender à, turnos noturnos foram instaurados em quatro dos 22 cemitérios municipais, onde 600 sepulturas são abertas todos os dias.Um deles é o Vila Formosa, o maior do Brasil e da América Latina, e um dos cartões-postais do custo letal da pandemia no Brasil, onde mais de 360.000 pessoas já morreram de COVID-19.Às 18h ocorre a troca de turno e acendem-se as duas enormesmovidas a geradores, iluminando os túmulos e impregnando o local com o cheiro de gasolina.É início do outono e neste cemitério arborizado da periferia de São Paulo a temperatura beira os 16 graus. Oito coveiros vestidos com macacões brancos, máscaras e luvas chegam em duas vans.Eles descem e formam um círculo ao redor das, mãos atrás do corpo, cabeça baixa. Em sinal de respeito, eles observam um minuto de silêncio. Em seguida, eles vão para as pás e carregam o primeiro morto da noite."Não há parentes?" Pergunta um. "Não. Pode enterrar", responde outro com osdo falecido em mãos.Em maio de 2020, durante a primeira onda da pandemia, o cemitério mobilizou três escavadeiras para abrir 60 covas por dia.Agora, são seis máquinas cavando 200 sepulturas por dia, dizem os coveiros, que estendem o trabalho até as 22h. Também foram contratadas cerca de 50 vans para carregar os, pois os carros funerários não bastavam.A prefeitura nega que veículos de transporte escolar façam parte dessa frota, versãodivulgada na mídia local.Pouco depois, uma van chega com outro caixão. Um grande grupo de familiares cerca a sepultura onde o homem de 57 anos, cujos documentos atestam morte por COVID-19, será enterrado. Os filhos do falecido pedem para colocar uma camisa da seleção sobre o caixão."É a única coisa que podemos fazer", diz emocionado o coveiro segurando os documentos do enterro.Quatro homens começam a depositar terraaté que, em segundos, o caixão com o símbolo brasileiro é coberto.Gritos de dor se misturam ao som de pás e ao zumbido de geradores elétricos. Já habituados à presença de jornalistas e fotógrafos, os coveiros falam, mas pedem para não seremQuase todos vacinados, dizem que a pandemia atingiu mais o pessoal administrativo das funerárias do que aqueles que trabalhavam como eles em espaços abertos."Eu queria que isso acabasse rápido, porque é muito triste. Tentamos não nos abater com o nosso trabalho, mas é triste, é muita gente, faz muito tempo", diz um dosO Vila Formosa abriga mais de 1,5 milhão de cadáveres em seus 750.000 m2. Em março, o cemitério atingiu o pico com 105 enterros em um único dia, três vezes a média pré-pandemia.No dia 30 de março, a cidade de São Paulo bateu recorde ao426 pessoas em um único dia. A experiência não se repetiu desde então, a média atual é de 391 mortes e 325 enterros por dia.alerta que, se a média diária ultrapassar 400 enterros, tomará novas medidas, embora descarte que a Vila Formosa comece a funcionar 24 horas.O gabinete analisa a construção de um cemitério vertical na zona leste, enquanto osda Vila Formosa são preenchidos rapidamente.Os coveiros estimam que em 12 meses já tenham usado 26 lotes, uma área que em tempos pré-pandêmicos renderia mais de dois anos de"Há espaço para continuar aqui", diz um dos. "Agora, nesse ritmo, não sei até quando aguenta".

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.