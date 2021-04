Felipe Neto manda indireta a Bolsonaro ao comentar reabertura na Inglaterra

Pubs foram reabertos na Inglaterra depois de quase seis meses. Venda de cerveja está liberada (foto: Tolga Akmen/AFP)

O comediante e youtuber Felipe Neto foi às redes sociais nesta terça-feira (13/4) para comentar o fim do lockdown severo no Reino Unido – que ficou 175 dias confinado como medida para diminuir o número de casos e mortes por COVID-19. De forma indireta, ele criticou a falta de um direcionamento nacional de isolamento do Brasil.

“A Inglaterra despencou seu número de mortos por COVID-19 e saiu agora de um lockdown agressivo que durou meses”, postou o brasileiro.





Felipe Neto também destacou que, paralelo ao lockdown, o governo britânico distribuiu um "fortíssimo auxílio emergencial" para que as pessoas pudessem se manter nesse período de fechamento das atividades comerciais.



No gráfico, o resultado do lockdown na segunda onda. Mortes despencaram para quase ZERO.



O lockdown foi acompanhado de um fortíssimo auxílio emergencial. Trabalhadores e pequenas empresas receberam 80% de seus ganhos, com um teto de 2500 libras por mês. pic.twitter.com/I6Ah4fmuwv %u2014 Felipe Neto (@felipeneto) April 13, 2021

"Palavras do Primeiro Ministro, Boris Johnson: 'A vacinação ajudou, mas a maior parte do trabalho foi feita pelo lockdown'. Ele é conservador e ícone da direita", completou o youtuber, um dos maiores críticos do presidente Jair Bolsonaro.





A crítica de Felipe Neto é alusiva à resistência de Bolsonaro ao fechamento do comércio, aplicado por alguns governadores e prefeitos diante do colapso no sistema de saúde de todo o Brasil.



O país ultrapassou a marca de 350 mil mortes e tem vários estados com ocupação de UTIs próxima de 100%.

Lojas e pubs





A Inglaterra autorizou a reabertura de pubs e lojas a partir de segunda-feira (12/4), mas Boris Johnson pediu que as pessoas se comportem com responsabilidade.



Até o momento, o país contabilizou 127.369 mortes e mais de 4,3 milhões de casos da doença.





No começo deste ano, o governo decretou um terceiro lockdown, que obrigou empresas a fecharem as portas.