Com Brasil em colapso, deputado federal propõe greve de médicos

Na segunda-feira (12/4), o país registrou 1.738 mortes pela COVID-19 nas últimas 24 horas e totalizou 355.031 óbitos desde o início da pandemia (foto: Agência Brasil/Reprodução) infecções por COVID-19, hospitais com superlotação e recordes no número de mortes por dia, o médico e deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ) publicou um vídeo nas redes sociais sugerindo uma greve geral da classe médica no país. Mesmo com o aumento dehospitais com superlotação e recordes no número de, o médico e deputado federal(PP-RJ) publicou um vídeo nas redes sociais sugerindo uma greve geral da classe médica no país.









O deputado questiona projetos de lei que estão sendo discutidos na Câmara para favorecer a contratação de médicos estrangeiros e brasileiros fora do Brasil.





As PLs buscam exatamente diminuir a demanda emergencial de médicos durante a pandemia do novo coronavírus.





“Eu conclamo todos os médicos do Brasil para que a gente convoque uma greve geral se esse projeto for aprovado”, propõe o deputado.





Os projetos de lei questionados por Dr. Luizinho são de autoria do deputado Aliel Machado (PSB-PR), que visa a contratação “excepcional” e sem processo seletivo de profissionais. O outro, de autoria do deputado Bacelar (Podemos-BA), sugere a contratação de médicos brasileiros formados no exterior.





Leia os projetos: aqui e aqui

No Brasil

Na segunda-feira (12/4), o país registrou 1.738 mortes pela COVID-19 nas últimas 24 horas e totalizou 355.031 óbitos desde o início da pandemia.





A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias bateu um novo recorde e chegou a 3.125. É a pior média móvel de mortes pela doença já registrada, superando o número de 1º de abril (3.119).





Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.