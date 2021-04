COVID: oposição francesa exige suspensão dos voos com o Brasil por variante

(foto: AFP / Ludovic MARIN )

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Ainda minoritária na França, a variante brasileira do novo coronavírus, mais contagiosa e perigosa, preocupa especialistas, e a oposição política exige a suspensão das ligações aéreas com o Brasil, onde a situação sanitária piorou"O fechamento das fronteiras é útil e absolutamente necessário e não vejo como, num momento em que confinamos os, ainda mantemos essa ligação aérea", afirmou à rádio RFI o líder da bancada do Les Républicains (oposição de direita) na Assembleia Nacional, Damien Abad.À esquerda, o secretário nacional do Partido Comunista, Fabien Roussel, pleiteou na Cnews "medidas de fechamento de fronteiras ou deestrito" de viajantes, por exemplo, confiando-lhes "15 dias no hotel, como se faz em outros países".Questionado sobre o assunto, o ministro delegado dos Transportes Jean-Baptiste Djebbari explicou na segunda-feira que a França havia "mantido algumas" com o Brasil, mas com um protocolo de saúde "reforçado" para chegadas da ordem de "50 por dia" - contra 50.000 por semana antes da pandemia.Os recém-chegados "só podem vir depois de um teste de PCR negativo, às vezes fazem um teste de antígeno na chegada e devem justificar uma razão convincente", assegurou.A situação de saúde tem seno Brasil desde fevereiro em parte em razão do surgimento de uma variante local do vírus, chamada P1, considerada mais contagiosa e perigosa.Mesmo que ainda seja minoritária na França, muitosda saúde estão preocupados com uma possível propagação."No início, pode parecer trivial, depois pode aumentar muito rapidamente", comentou oAntoine Flahaut no jornal Le Parisien.Com mais de 99.000 mortos e quase 6.000 pacientes em unidades de terapia intensiva, a França ainda sofre com a terceira onda de coronavírus e osnão mostram melhora, deixando em aberto a questão sobre um relaxamento das restrições.O presidente Emmanuel Macron estimou que uma reabertura gradual edas áreas externas de cafés e restaurantes e de certos locais culturais poderia começar em meados de maio.Uma primeira etapa importante de flexibilização está prevista para 26 de abril, com o retorno às aulas para as crianças do ensino fundamental, após três semanas dedas escolas.Os franceses são convocados a ficar em casa durante as férias escolares de duas semanas que começaram no último fim de semana: sem viagens entre as regiões e toque de recolher às 19h para todos, na esperança de conter a

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.