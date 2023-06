Minas tem as 7 cidades mais frias do Brasil pelo segundo dia consecutivo

432

Em Belo Horizonte, a temperatura mínima é de 10ºC (foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press)

Pelo segundo dia consecutivo, Minas Gerais registrou as sete menores temperaturas do Brasil até as 8h desta sexta-feira (23/6). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as menores marcações do país foram 4,3ºC e 6,5ºC, em Monte Verde, no Sul, e Manhuaçu, na Zona da Mata, respectivamente.

Na madrugada de ontem (22), Minas também registrou os sete menores índices térmicos, até as 8h , sendo o mais baixo em Caldas, no Sul do estado, com 4,1ºC. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima foi de 10ºC, e a máxima pode chegar a 25ºC , com umidade relativa do ar baixa, em 30%.





Confira as cidades mineiras que registraram as temperaturas mais baixas:

Monte Verde (MG): 4,3°C

Caldas (MG): 4,8°C

Maria da Fé (MG): 6,0°C

Bambuí (MG): 6,0°C

Sete Lagoas (MG): 6,1°C

São João del-Rei (MG): 6,5°C

Manhuaçu (MG): 6,5°C