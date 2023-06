MG registrou as 7 temperaturas mais baixas do Brasil nesta madrugada

Minas possui as 7 cidades que mais fizeram frio nesta madrugada (22) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)

Durante a madrugada desta quinta-feira (22/6), até as 8h, as 7 menores temperaturas registradas no Brasil foram de cidades mineiras. A menor foi de 4,1ºC, na cidade de Caldas, no Sul de Minas.