Trabalhadores da Fhemig anunciam greve a partir desta segunda-feira (13/2)

Categoria cobra direitos dos trabalhadores e protesta contra terceirização dos hospitais públicos (foto: Divulgação/Fhemig)

Os trabalhadores dos hospitais da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) anunciaram que, a partir das 7h desta segunda-feira (12/2), entrarão em greve por tempo indeterminado. O atendimento nas unidades de saúde deverá ser feito com escala mínima de funcionários.Entre as principais reclamações da categoria estão o aumento da carga horária dos servidores, a terceirização dos hospitais públicos, além de cortes de direitos para pais de filhos especiais. A paralisação, segundo o movimento, envolve servidores de diferentes cargos e não tem relação com os protestos nacionais pelo piso da enfermagem.

A categoria cobra uma posição do poder executivo estadual e faz críticas ao governador Romeu Zema (Novo). "Não basta o sucateamento, falta de valorização e fechamento de serviços. Zema apronta mais essa injustiça com os trabalhadores dos hospitais", afirmou por meio de nota.

Os trabalhadores vão realizar uma assembleia na manhã desta segunda-feira, na porta do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na Região Centro-Sul de BH, para definir os rumos do movimento grevista.

A reportagem do Estado de Minas tentou contato com a Secretaria Estadual de Saúde e a Fhemig, mas ainda não obteve resposta.