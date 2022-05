Fhemig abre novas vagas de emprego com salários de até R$ 9 mil

Fhemig abre processo seletivo para novas vagas de trabalho (foto: Fábio Marchetto / Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig))





A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) lançou novas vagas de emprego, para contratação de profissionais de diversas áreas, nas unidades em Belo Horizonte, região metropolitana e interior do estado. Os salários podem chegar até R$ 9 mil.

O Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas, na região do Alto Paraíba, abriu processo seletivo para contratações de 15 médicos - com especialidades em cirurgia geral, pediatria, neurocirurgia, clínica médica e anestesiologia – começou na última sexta-feira (13) e vai até o dia 26 de maio. A carga horária é de 24 horas semanais com salário de até R$ 9 mil. Para mais informações, basta acessar o edital do processo seletivo

Essa unidade também abrirá inscrições nesta segunda-feira (16), para contratação de farmacêutico generalista, com carga horária de 40 horas semanais e até R$ 6 mil de salário. Saiba mais no edital da seleção

O Instituto Raul Soares (IRS), em Belo Horizonte, está com uma vaga para médico psiquiatra, com carga horária de 24 horas semanais e o salário pode chegar até R$ 9 mil. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (16) até o dia 27 deste mês, por meio do preenchimento de currículo eletrônico. ( Edital do Processo Seletivo

O IRS também está com uma vaga aberta para auxiliar administrativo, com salário de até R$ 3.650 e carga horária de 40 horas semanais. Interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (20). ( Edital do Processo Seletivo

A Casa de Saúde Santa Izabel (CSSI), em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, também iniciará seu processo seletivo nesta segunda-feira (16), com prazo para inscrições até o dia 27 de maio. A vaga é para médico clínico, com carga horária de 24 horas semanais e salário de até R$ 8 mil. ( Edital do Processo Seletivo

Outras três vagas disponíveis são para atuar na Administração Central da Fhemig (ADC), na capital mineira. Duas delas são para médicos do trabalho, com carga horária de 24 horas semanais com até R$ 7,8 mil de salário. O prazo para inscrições começa na próxima segunda-feira (16) e encerra no dia 27 deste mês. Veja mais informações no edital da seleção

A outra vaga na ADC é para técnico em contabilidade, com salário de até R$ 3,8 mil e carga horária de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima quarta-feira (18) e segue aberta até o dia 31 de abril. Veja as informações completas no edital do Processo Seletivo

A Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações, na região sul do estado, oferece uma vaga para técnico de Nutrição e Dietética, carga horária de 40 horas semanais e com salário que pode chegar até R$ 3,9 mil. O processo seletivo fará aberto até a próxima sexta-feira (20). ( Edital da seleção

O Complexo de Urgência e Emergência da Fhemig oferece 42 vagas para médicos de diversas especialidades. Para os profissionais da na Urgência, os salários podem chegar a R$ 9 mil com carga horária de 24 horas semanais e R$ 4,8 mil com 12 horas semanais para os especialistas, e a R$ 6,8 mil para médico generalista com 24 horas semanais. Para mais informações sobre essas vagas, basta acessar o edital do processo seletivo

Vagas com carga horária de 24 horas: 15 vagas para médicos clínicos, com atuação em clínica médica; 11 para pediatras; três para médicos anestesiologistas; uma para cirurgião geral; uma vaga para cirurgião de mão; uma para cirurgião plástico; uma para neurocirurgião; e uma vaga para generalista, com atuação em Terapia Intensiva.

Vagas com carga horária de 12 horas: duas vagas para médicos clínicos, com atuação em clínica médica; uma para neurologista, com atuação em Neurofisiologia; uma vaga para psiquiatra, com atuação em Psiquiatria da Infância; uma para médico clínico, com atuação em Toxicologia; uma para radiologista, com atuação em Radiologia, Ultrassonografia e Tomografia Computadorizada; e uma vaga para médico anestesiologista.