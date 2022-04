Fhemig reabre inscrições para pediatras no Hospital Infantil João Paulo II

Vencimento básico é de mais de R$ 6,9 mil (foto: Divulgação/Fhemig)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) reabriu, nesta quinta-feira (28/4), o chamamento emergencial para contratação de pediatras para atuarem no Complexo Hospitalar de Urgência, preferencialmente no Hospital Infantil João Paulo II, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

São 12 vagas. A carga horária é de 24 horas por semana e o vencimento básico é R$ 6.985. Já para profissionais alocados na emergência, o valor gira em torno de R$ 8,8 mil, com as devidas gratificações e acréscimos.

Inscrição

A Fhemig divulgou um edital com as informações necessárias para a inscrição. É recomendado que o candidato não tente se inscrever pelo telefone ou qualquer dispositivo mobile, pois o sistema é incompatível. Para melhor visualização, é recomendado o uso, no ato da inscrição, do Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5).

O prazo de inscrições vai das 17h do dia 28/4 até 8h do dia 4/5.