Fhemig abre 12 vagas de chamamento emergencial para pediatras; confira

A fundação divulgou um edital com as informações necessárias para a inscrição. (foto: Divulgação/ Fhemig)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) , divulgou hoje (18) um edital com 12 vagas emergenciais para médicos pediatras atuarem no Complexo Hospitalar de Urgência, preferencialmente no Hospital Infantil João Paulo II.As inscrições vão até 25/4, com carga horária de 24 horas por semana, com remuneração de R$ 5.800. A Fhemig informou que essa remuneração pode ter acréscimos de acordo com o local de trabalho e a função.

Inscrição

A fundação divulgou um edital com as informações necessárias para a inscrição. É recomendado que o candidato não tente de inscrever pelo telefone ou qualquer dispositivo mobile, pois o sistema é incompatível. Para melhor visualização, é recomendado o uso, no ato da inscrição, da Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5).

Além dos pré-requisitos expostos no edital, a fundação informa que pessoas grávidas, caso classificadas, não poderão ocupar a vaga. Isso se deve ao fato da natureza das atividades não serem adequadas.

Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios:

Maior experiência profissional

Maior participação em treinamentos, cursos de capacitação, aperfeiçoamento e especialização

Maior idade

O resultado sai em 27 de abril, no site da Fhemig.