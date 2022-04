Suspeito de assassinar mulher trans em Caeté é preso pela polícia

BE

Kelly foi atingida mais de 10 vezes enquanto estava com o irmão em um bar de Caeté (foto: Reprodução/Instagram) Um dos suspeitos de assassinar a tiros uma mulher trans na madrugada deste domingo (17/4) em Caeté, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso pela Polícia Militar (PM). O homem foi encontrado já durante a noite e disse ter agido junto com um comparsa, que foi identificado pela PM, mas segue foragido.









A polícia segue na busca pelo comparsa do suspeito preso. Os militares também encontraram duas armas de fogo, maconha, crack e cocaína em um endereço utilizado pelos suspeitos como esconderijo para esconder os acessórios do crime.





Kelly estava junto com o irmão em um bar no Bairro Emboabas quando foi surpreendida pelos criminosos, que chegaram atirando. A vítima foi atingida nas costas, pescoço, peito, nádegas, braços esquerdo e direito. Os suspeitos fugiram logo após os disparos e não anunciaram o motivo do assassinato.

O que é homofobia?

A palavra “homo” vem do gregro antigo (homos), que significa igual, e “fobia”, que significa medo ou aversão. Em definição, a homofobia é uma “aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio e preconceito” contra casais do mesmo sexo, no caso, homossexuais.





Entretanto, a comunidade LGBTQIA+ engloba mais sexualidades e identidades de gênero. Assim, o termo LGBTQIA fobia é definida como “medo, fobia, aversão irreprimível, repugnância e preconceito” contra lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, não-bináres, queers (que é toda pessoa que não se encaixa no padrão cis-hetero normativo), itersexo, assexual, entre outras siglas.





A LGBTQIA fobia e a homofobia resultam em agressões físicas, morais e psicológicas contra pessoas LGBTQIA .

Homossexualidade não é doença

O que diz a legislação?

Atos LGBTQIA fobicos são considerados crime no Brasil. Entretanto, não há uma lei exclusiva para crimes homofóbicos.

Em 2019, após uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 26), o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os crimes LGBTQIA devem ser "equiparados ao racismo" . Assim, os crimes LGBTQIA fobicos são julgados pela Lei do Racismo (Lei 7.716, de 1989) e podem ter pena de até 5 anos de prisão.





O que decidiu o STF sobre casos de LGBTQIA fobia

"Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito" em razão da orientação sexual da pessoa poderá ser considerado crime

A pena será de um a três anos, além de multa

Se houver divulgação ampla de ato homofóbico em meios de comunicação, como publicação em rede social, a pena será de dois a cinco anos, além de multa

Criminalização no Brasil

Há um Projeto de Lei (PL) que visa criminalizar o preconceito contra pessoas LGBTQIA no Brasil. Mas, em 2015, o Projeto de Lei 122, de 2006, PLC 122/2006 ou PL 122, foi arquivado e ainda não tem previsão de ser reaberto no Congresso.