Aposta de Governador Valadares leva R$ 10 milhões no sorteio da Dupla Sena

Uma das três apostadas vencedoras foi feita em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce (foto: Leonardo Morais/Esp.EM. Brasil)

Uma aposta feita em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, acertou as seis dezenas do 1º sorteio da Dupla Sena de Páscoa neste sábado (16/04) e ganhou R$10.749.483,29.

Segundo a Caixa, além dele, uma outra aposta feita em Barra do Choca, na Bahia, e outra feita em Santos, em São Paulo, também aceitaram as dezenas e ganharam o mesmo valor.

Os números do primeiro sorteio foram 19, 25, 32, 38, 39, 42 e, no segundo, 5, 13, 15, 22, 42, 44. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo.

Outras 613 apostas acertaram cinco dezenas e vão ganhar R$ 4.399,44.