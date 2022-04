COVID-19: Minas registra 107 casos e nenhuma morte em 24 horas

Do total de contaminados em Minas, 3.225.566 já se recuperaram do vírus e 62.968 estão em acompanhamento nos domicílios e unidades de saúde

No total, 3.349.647 pessoas já se contaminaram com o vírus em todo o estado desde março de 2020. Minas é a segunda unidade federativa do país com mais testes positivos, atrás apenas de São Paulo, que já registrou mais de 5,3 milhões de casos.