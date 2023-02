Tragédia na BR-116: inquérito que apura morte de jogadores é prorrogado

A Polícia Civil (PCMG) prorrogou o inquérito que investiga o acidente que matou cinco garotos do Esporte Clube Vila Maria Helena, na madrugada do último dia 30 de janeiro, quando o ônibus em que eles estavam caiu de uma ponte de 10 metros de altura no KM 792 da BR-116, em Além Paraíba. O prazo é de mais 30 dias.

Na madrugada da última terça-feira (7/2), Felipe Gabriel Silva de Souza, de 16 anos, morreu no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. O jovem jogador estava internado desde o acidente. Inclusive, foi transportado de helicóptero para o hospital devido à gravidade das lesões.

Como o Estado de Minas mostrou, os jogadores que sobreviveram ao acidente relataram que o motorista estava em alta velocidade desde que deixou Ubaporanga, em Minas Gerais, com destino a Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

A justificativa, segundo a PC, é que o tacógrafo, que é o aparelho que registra a velocidade do ônibus, foi danificado no acidente. Por isso, está passando por perícia. A extração desses dados é importante para comprovar se o motorista do veículo estava acima da velocidade permitida no trecho da BR-116, na altura de Além Paraíba, em que ocorreu o acidente.

Vítimas do ônibus que caiu de ponte jogavam em time de futebol do RJ

Jogadores do Esporte Clube Vila Maria Helena voltavam para Duque de Caxias (RJ) após um torneio da Copa Nacional de Base, em Ubaporanga, a 315 km de Belo Horizonte, quando o ônibus em que eles estavam caiu de uma ponte de 10 metros de altura no KM 792 da BR-116, em Além Paraíba.

O acidente matou Kaylon da Silva Paixão, 13 anos, Thyago Ramos de Oliveira, 15, Andrey Viana da Costa, 15, e o treinador Diogo Coutinho Vilar, 18.

Da esquerda para a direita: Kaylon da Silva Paixão, 13 anos, Thyago Ramos de Oliveira, 15, Andrey Viana da Costa, 15, e Diogo Coutinho Vilar, 18 (foto: Arquivo Pessoal)

A tragédia aconteceu na madrugada de segunda-feira (30/1), sendo que, no dia anterior, o time levou o título de campeão na categoria sub-18 e emplacou o segundo lugar na sub-16. O evento esportivo do qual eles participaram serve para revelar novos talentos do futebol e é acompanhado de perto por olheiros de equipes profissionais.

De acordo com a Polícia Civil, os procedimentos de necropsia apontaram que as causas das quatro mortes foram múltiplas lesões nos corpos em função do trauma provocado pela batida.

Conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a empresa responsável pelo ônibus que transportava os atletas possui habilitação vigente para realizar transporte interestadual de passageiros no modo fretamento. Além disso, o veículo tinha licença de viagem para o trecho entre Duque de Caxias e Ubaporanga.