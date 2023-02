Suspeito de matar mulher asfixiada e a facadas na Grande BH confessa crime

Corpo da mulher foi encontrado seminu ao lado da cama. Faca usada no crime estava limpa (foto: Google Street View/Reprodução) Um homem suspeito de matar uma mulher de 43 anos asfixiada e a facadas, na tarde dessa quinta-feira (2/2), no Bairro Fonte Grande, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso após confessar o crime e alegar que sentia “ciúmes” da vítima. Ela foi encontrada em casa, na Rua Januária, ao lado da cama de casal e nua da cintura para baixo.









Um morador da região, que não quis se identificar, relatou que viu um homem conhecido no bairro entrar na residência da vítima e escutou os dois discutindo. Ele ainda afirmou que ouviu a mulher dizer que chamaria a polícia, mas rapidamente a discussão parou.





O morador ainda afirmou que o homem estava envolvido com tráfico de drogas na região e sempre era visto na casa. Uma outra vizinha também informou que a vítima era dependente de cocaína, maconha e remédios, tendo sido internada em uma clínica de recuperação no final de 2022.

Segundo a PMMG, a perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve no local e confirmou as facadas e o enforcamento, além de constatar uma secreção saindo das partes íntimas da mulher. O corpo foi removido para o IML.

“Fiz besteira, estava bêbado"

Ainda na tarde de quinta-feira (2/2), a PMMG seguiu as diligências à procura do suspeito, quando o encontrou a quase um quilômetro da cena do crime, no Bairro Bernardo Monteiro. No local, o homem teria dito aos militares: “Fiz besteira, senhor. Estava bêbado e estou aqui sozinho”.





O homem, de 21 anos, confessou o crime e afirmou ter matado a mulher asfixiada e com golpes de faca. A motivação seria ciúmes, uma vez que a vítima estaria se relacionando com outros homens.

O suspeito também disse ter levado o celular da mulher, ido até a casa de sua mãe e informado o caso ao irmão, pedindo para que ele sumisse com o aparelho da vítima.





Uma outra guarnição foi até o imóvel e encontrou esse irmão, que levou os militares ao matagal em que teria jogado o celular. O homem também recebeu voz de prisão. Os dois suspeitos foram levados presos, juntamente com o material apreendido, e entregues à delegacia da Polícia Civil (PCMG).





O Estado de Minas entrou em contato com a PCMG para obter detalhes da investigação e aguarda retorno.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira