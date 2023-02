Suspeito de estuprar cinco crianças no Rio de Janeiro é preso em Contagem

Um homem de 55 anos, suspeito de abusar sexualmente de crianças no Rio de Janeiro, foi preso nesta sexta-feira (3/2), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A prisão foi efetuada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, do Rio, e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Duas das vítimas moravam em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e três em Três Rios, na Região Centro-Sul do estado do Rio de Janeiro

De acordo com as investigações, o homem teria estuprado cinco crianças que, na época dos crimes, tinham entre 6 e 11 anos. Duas das vítimas moravam em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e três em Três Rios, na Região Centro-Sul do estado do Rio de Janeiro.

As denúncias começaram a ser investigadas em novembro de 2021, quando a Polícia Federal (PF) compartilhou informações com a delegacia especializada, indicando que o autor também armazenava imagens e vídeos dos abusos.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, os investigadores encontraram uma caixa de papelão que teria sido usada para camuflar uma câmera. Dentro do compartimento também havia carteirinhas escolares, além de fotos de crianças.

O que diz a lei sobre estupro no Brasil?

De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 213 , na redação dada pela Lei 2.015, de 2009, estupro é ''constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.''





No artigo 215 consta a violação sexual mediante fraude. Isso significa ''ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima''





O que é assédio sexual?

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.





No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender.





Penas pelos crimes contra a liberdade sexual

A pena para quem comete o crime de estupro pode variar de seis a 10 anos de prisão. No entanto, se a agressão resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, a pena vai de oito a 12 anos de reclusão. E, se o crime resultar em morte, a condenação salta para 12 a 30 anos de prisão.





A pena por violação sexual mediante fraude é de reclusão de dois a seis anos. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.





No caso do crime de assédio sexual, a pena prevista na legislação brasileira é de detenção de um a dois anos.





O que é a cultura do estupro?





O termo cultura do estupro tem sido usado desde os anos 1970 nos Estados Unidos, mas ganhou destaque no Brasil em 2016, após a repercussão de um estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro. Relativizar, silenciar ou culpar a vítima são comportamentos típicos da cultura do estupro. Entenda.