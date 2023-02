Homem confessa ter matado e enterrado motociclista

Suspeito do crime levou os policiais civis até o local onde enterrou o corpo da vítima (foto: PCMG/Divulgação)

O corpo de um homem, de 41 anos, que estava desaparecido desde 27 de janeiro, foi encontrado na zona rural de Gurinhatã, no Triângulo Mineiro. Um homem, de 22 anos, preso por porte ilegal de arma, no último dia 31/1, confessou a morte do homem e, nessa quinta-feira (2/2), ajudou a encontrar o cadáver, que estava enterrado em cova rasa.

No último domingo (31/1), policiais militares registraram Boletim de Ocorrência (BO) informando que uma motocicleta incendiada tinha sido encontrada na zona rural de Gurinhatã. No dia seguinte, a polícia recebeu uma queixa de desaparecimento de um homem.

A última vez que a vítima foi vista foi em uma festa de confraternização na casa do suspeito. A residência fica numa fazenda na região da Jacuba, também na zona rural de Gurinhatã.

Na quarta-feira (1/2), investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Ituiutaba, responsável pelo caso, foram até a fazenda para tentar localizar a vítima.

Surgiu então a suspeita de que o jovem de 22 anos estivesse envolvido no desaparecimento. Como o rapaz tinha ferimentos recentes, foi levado ao Posto Médico-Legal, de Ituiutaba, para exames. Ficou comprovado que as lesões recentes são características de luta corporal.

No retorno para a delegacia, o jovem acabou confessando. Começou dizendo que estava arrependido do crime cometido e levou os policiais até o local onde havia enterrado a vítima.

Encontro de cadáver

Na fazenda, os investigadores encontraram sinais de sangue na pá do trator usado pelo suspeito. A delegada Juliana Demonte Zanin solicitou a perícia, que confirmou as suspeitas, de que os vestígios encontrados no equipamento seriam de sangue humano.

Depois de prestar depoimento, quando contou que os dois brigaram após desentendimento, o jovem foi encaminhado para o sistema penal.