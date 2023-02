Concurso é adiado, e candidata deve ser indenizada em R$ 3,2 mil

Empresa alegou que adiamento foi por causa de um inquérito policial de 2021, mas edital foi publicado em maio de 2022 (foto: Freepik/Reprodução) Uma moradora de Belo Horizonte terá que ser indenizada em R$ 2 mil por danos morais e R$ 1,2 mil por danos materiais após a promotora de um concurso público para delegado da Polícia Civil de Alagoas adiar a prova. A candidata havia adquirido passagens com antecedência para garantir os melhores preços.









A empresa que organiza a seleção contestou os pedidos de indenização, alegando que o adiamento foi uma solicitação da Secretaria de Planejamento de Alagoas por causa de um inquérito que investigava outros concursos do estado. A promotora disse que avisou os candidatos com 12 dias de antecedência.





A decisão favorável à candidata foi proferida pela juíza Beatriz Junqueira Guimarães, do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte. Segundo a magistrada, o inquérito policial havia sido aberto em 2021, bem antes da publicação do edital do concurso, em maio de 2022.

A juíza também lembrou que os concursos públicos, especialmente na área jurídica, atraem candidatos de outros estados, exigindo organização prévia para que eles consigam passagens aéreas e hospedagem.

Eventos extraordinarios

Beatriz ainda destacou que eventos extraordinários podem acontecer e impedir a realização da prova na data prevista, como pandemias ou eventos climáticos graves, o que afastaria o dever de indenização. No caso do concurso em Alagoas, não houve qualquer fator que pudesse afastar a responsabilidade da empresa.

"Desta forma, quando da publicação do edital, a empresa e o estado de Alagoas já tinham ciência dos fatos que levaram à investigação policial, sendo possível escolher a data mais apropriada para o prosseguimento do concurso", disse Beatriz Junqueira.