Homem demitido por ser réu na Justiça ganha indenização e é recontratado

Um trabalhador demitido porque a empresa descobriu que ele era réu processo criminal levou o caso para a Justiça do Trabalho , e ganhou. A indústria metalúrgica onde ele trabalhava foi obrigada a pagar uma multa de R$ 5 mil por danos morais, recontratá-lo e pagar os salários desde a dispensa até a reintegração.

Como a ruptura do contrato de trabalho por parte da empresa foi considerada nula, o trabalhador foi reincorporado no quadro de funcionários.

Na decisão, da desembargadora Adriana Orsini, da Primeira Turma do TRT-MG, escreveu que a dispensa foi descriminatória, configurando abuso de direito e violação da legislação trabalhista.

Segundo o trabalhador, ele entrou na empresa no dia 11 de março de 2021. No dia 8 de julho, em horário de serviço, ele foi convocado a comparecer no fórum da Comarca de Contagem, para responder em um processo criminal como réu. Ele comunicou a fábrica e entregou o comprovante de comparecimento.