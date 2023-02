Em motel, homem consome bebidas e alimentos e depois furta vários objetos

O crime aconteceu em motel localizado em Uberaba, no Triângulo Mineiro, mais precisamente no bairro Recreio dos Bandeirantes (foto: PMMG/Divulgação) Um homem é procurado pela Polícia de Uberaba, no Triângulo Mineiro, depois de sair de um motel da cidade, na madrugada dessa quarta-feira (1/2), sem pagar a conta e ainda furtar do local uma TV de 43 polegadas, roupas de cama, toalhas e ainda alimentos e bebidas que estavam no frigobar. LEIA: Padre falso é preso aplicando golpe no comércio

Durante sua fuga do motel, imagens de câmeras de segurança, flagraram o homem, que estava em um veículo VW Parati, colidir várias vezes contra o portão na tentativa de forçar a sua saída.

No registro policial consta também que o suspeito deu entrada no motel às 0h17 e saiu às 5h46. O motel onde aconteceu o crime fica no bairro Recreio dos Bandeirantes.