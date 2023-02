"Horário de férias" acaba, e ônibus de BH voltam a operar normalmente

Recentemente, um levantamento global da Moovit apontou que Belo Horizonte é segunda cidade brasileira com o maior tempo médio de espera por um ônibus - 24 minutos. (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Os ônibus de Belo Horizonte voltaram a funcionar com o quadro de horários normal a partir dessa quarta-feira (1º/2), encerrando o “horário de férias”. A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) confirmou o aumento do número de veículos em circulação, em função do retorno das aulas das escolas e algumas faculdades.