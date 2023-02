PM prende ladrão que roubou ônibus em frente ao Cefet

Ônibus que serve ao Bairro Novo Riacho foi roubado quando estava em frente ao Cefet (foto: Redes sociais)

Já está preso o homem de 35 anos de idade que roubou um ônibus da linha 7110, Bairro Novo Riacho. O crime ocorreu na Avenida Amazonas, em frente ao Cefet, na Nova Suissa, na zona oeste de Belo Horizonte, nessa noite de terça-feira (31/2).



Segundo o motorista Vitor Gomes de Souza, se 29 anos, ele parou naquele local, porque o ônibus deu defeito.

No momento em que falava com a garagem da empresa TransSimão para pedir ajuda, apareceu um homem armado, anunciando o assalto, mandando que ele se afastasse.

O assaltante entrou no ônibus, ligou o veículo e arrancou na direção de Contagem. Pouco tempo depois, a PM interceptou o coletivo e prendeu o ladrão, que estava a cerca de três quilômetros do local do roubo.

Interrogado, o homem disse se chamar Mariano Dias e que também era motorista de ônibus. O caso foi registrado na Delegacia de Plantão Digital.



Na delegacia, o homem dormiu sentado e, ao acordar, reclamou de dores no corpo. Foi levado para a Upa Leste, onde foi examinado e nenhum problema de saúde foi constatado. O autor do roubo retornou, em seguida, à delegacia, levado por policiais.