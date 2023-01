Ladrões roubam e espancam motorista mas acabam presos

Motorista contou que viveu momentos de pânico quando o assalto foi anunciado e ao ver uma arma apontada para ele (foto: PMMG)

A Polícia Militar prendeu, na noite dessa segunda-feira (30/1), uma dupla, formada por um homem de 19 anos, e um adolescente de 17, suspeita de assaltar e aterrorizar um motorista de aplicativo.

Os supostos passageiros, depois de entrarem no carro, perguntaram se o condutor do veículo sabia chegar à Avenida dos Andradas. A partir daí, começou o terror do motorista, que foi obrigado a seguir para o Bairro Cachoeirinha, onde, foi roubado e agredido.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, durante o trajeto, na altura do Bairro Concórdia, os homens mandaram que o motorista entrasse à direita, dizendo que iriam pegar duas mulheres.

O assalto foi anunciado e deram ordem para que o motorista seguisse para o Bairro Cachoeirinha. Em determinado ponto, mandaram que parasse, deram uma gravata no motorista e o arrastaram para fora do carro. Bateram com a porta do carro em sua perna e o ameaçaram, dizendo que, se reagisse, seria morto.

O motorista foi, então, colocado no banco traseiro à força. No entanto, o veículo é automático e o ladrão quis acionar o motor mas não conseguiu. Obrigaram, então, ameaçando com a arma, que o motorista se assentasse no banco do passageiros.

“Eles não sabiam ligar o carro. Fizeram com que voltasse para o banco da frente. Assim que o carro ligou, o ladrão que estava no banco do motorista mandou que saísse e arrancou em velocidade. Chamei a polícia e pedi ajuda."

Os policiais militares conseguiram localizar o veículo e prender os dois assaltantes.