Três regiões mineiras estão sob alto risco de pancadas de chuva

Há a possibilidade de pancada de chuva de moderada a forte em 3 regiões de Minas (foto: Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden) alerta para a alta possibilidade de pancadas de chuva em Minas Gerais. A Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata e Vale do Rio Doce estão entre as regiões incluídas no comunicado publicado nesta quinta-feira (12/1).