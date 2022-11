Como ficam os eventos de transmissão do jogo do Brasil com a chuva em BH

Mineirão receberá evento que transmitirá partida entre Brasil e Sérvia, às 16h (foto: Edesio Ferreira/EM/DA Press)



O jogo é nesta quinta-feira (24/11), às 16h,



Saiba como ficará a programação de alguns deles na tarde de hoje. Com o alerta de chuva emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte, bares e eventos da capital mineira que transmitirão a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022 precisaram se adaptar ou cancelar a programação.O jogo é nesta quinta-feira (24/11), às 16h, contra a Sérvia , no Catar.Saiba como ficará a programação de alguns deles na tarde de hoje.





Como a área é aberta, será possível comportar o público, dois telões de LED com alta definição e toda a estrutura do evento, como banheiros e o palco, onde ocorrerá as apresentações musicais. “Planejamos tudo, inclusive para o evento ser a prova de chuva, pois sabíamos dessa possibilidade”, informou a assessoria.





Outro evento a prova de chuvas é o Rooftop do Hexa, montado na cobertura do BH Outlet, no Bairro Belvedere, na região Centro-Sul. Para comportar os telões, TVs espalhadas pelo espaço, palco de apresentações musicais e todo o público, foram colocadas tendas no local. O estacionamento coberto será oferecido para quem desejar ir de carro, em vez de táxi ou aplicativos de transporte.

O Arena Brahma, que ocorrerá no Mineirão, na região da Pampulha, apesar da ameça de chuva, seguirá normalmente com toda a programação de hoje, a partir das 14h. O evento ocorrerá no gramado do estádio e também contará com o show da banda Jota Quest.





Conforme os organizadores, “a estrutura e a logística do evento seguem o padrão dos eventos oficiais de transmissão da Copa do Mundo no Brasil e tudo foi planejado para garantir boas experiências ao público.”





Já o responsável pelo Espaço Artéza, no Bairro Prado, na Região Oeste, resolveu usar apenas o espaço fechado da casa. Com isso, as reservas foram limitadas à metade da capacidade, para evitar que o público se molhasse em caso de chuvas.



O Bar do Salomão, no Bairro Serra, na região Centro-Sul, por sua vez, como está acostumado a transmitir os jogos do Atlético (MG), tem um toldo que protege os clientes.





A pizzaria Koctus, no Bairro Santo Antônio, também na região Centro-Sul, comunicou em redes sociais o cancelamento do evento que transmitiria a partida na tarde de hoje.



Quem está pensando em ver o jogo em algum bar, a melhor recomendação é ligar antes e saber se o evento está confirmado.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de pancadas de chuva de 40 a 60 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até às 8h desta sexta-feira (25/11). Até o momento, a capital mineira já registrou cerca de 70% de chuva do esperado para todo o mês de novembro.

Conforme o órgão, a média climatológica do mês na capital é de 236 mm. As regiões Nordeste e Venda Nova foram as que mais acumularam chuva, com 185,2 mm e 185 mm, respectivamente.

Recomendações durante a chuva