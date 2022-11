Preço da cerveja pode variar em 80% e caipirinha em até 225% na Grande BH

Segundo a pesquisa, as variações de preços são bem significativas e se justificam em função da localização (bairro), infraestrutura e tradição do bar (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Com o início da Copa do Mundo Fifa 2022, muitos mineiros se programam para assistir, com os amigos e familiares, os jogos do evento. Nesta quinta-feira (24/11), a Seleção Brasileira estreará nos campos e, por isso, a escolha de assistir à partida em bares da cidade é uma opção para quem procura diversão.

Mas o torcedor deve escolher bem onde ir. Segundo a pesquisa do Mercado Mineiro , divulgada nesta segunda-feira (21/11), o preço da cerveja em estabelecimentos de Belo Horizonte e da Região Metropolitana pode variar em 75%, enquanto para drinks populares, como a caipirinha, o índice é 225%.





Cervejas estão mais caras

Cervejas mais populares, como a Bohemia de 600 ml, podem ser encontradas por R$ 9,99 até R$14,99, 40% de diferença. Já o preço da cerveja Brahma de 600 ml varia de R$ 8,00 a R$ 14,00, com uma variação de 75%. A maior distinção de preço da bebida, conforme a pesquisa do Mercado Mineiro, é a da cerveja Original de 600 ml, que pode custar de R$ 10,00 até R$ 17,90, quase 80%.





O rótulo mais caro de BH, por sua vez, é a Heineken de 600 ml. Ela pode ser encontrada por preços entre R$ 12,90 e R$ 19,80, variação de 53%.



A Stella Artois de 600 ml custa entre R$ 11,00 e R$ 17,00 (54% de diferença), enquanto a long neck da marca, com 275 ml, de R$ 8,00 até R$ 13,00, variando em 62%. No preço médio, a marca mais barata é a Skol de 600 ml, vendida por R$ 9,29.

Nos preços dos drinks, a variação é maior, A caipirinha pode ser encontrada por RS 8,00 até R$ 26,00, diferença de 225%. A caipvodka também tem alta diferenciação de valor, custando de R$ 10,00 a R$ 30,00, 200%.





Em comparação com o levantamento do ano passado, a inflação contamina o preço da cerveja. Com exceção da Skol (crescimento de 0,82%), da Brahma (7,81% mais cara) e a Bohemia (aumento 8,65%), os demais rótulos encareceram mais de 10%. Na cotação média, a que ficou mais cara, de um ano para o outro, foi Serramalte, que saiu de R$ 11,01 para R$12,54, um crescimento de 13,86%.

Petiscos também têm variações significativas

Segundo a pesquisa, as porções também podem ter alterações significativas de preços, mas é importante considerar a qualidade e a quantidade. A porção de batata frita, por exemplo, pode custar entre R$ 13,90 e R$ 41,90. Já a porção de mandioca frita foi encontrada por R$ 15,00 até R$ 38,00.

O preço da carne de sol com mandioca, por sua vez, pode variar de R$45,40 até R$ 89,00, uma diferença de 96%. A porção de picanha, que costuma ser a preferida nas mesas dos bares da cidade, pode custar entre R$ 69,00 e R$ 170,00, 201%. Comparado ao ano passado, o valor do prato de “tira gosto” cresceu 23%.





A porção de contra-filé foi achada por R$ 49,00 a R$ 112,80, variando 153,33%, enquanto a porção de lombo custa de R$ 28,90 a R$ 86,90.