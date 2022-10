Marido que matou esposa é condenado a 16 anos de prisão

Réu foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão (foto: Alfenas Hoje) Preso por matar a própria esposa e tentar ocultar o crime, um homem de 38 anos foi julgado nessa quinta-feira (13/10), por um júri popular, em Alfenas, Sul de Minas. O réu foi condenado a 16 anos e seis meses de prisão em regime fechado.

Ainda no mesmo dia foram identificados sinais de violência, especialmente na cabeça da vítima. Após isso, foram iniciadas as buscas pelo marido. Ele foi localizado em um bar da cidade, com um dos pés machucado.

A vítima de 39 anos foi sepultada no dia seguinte. O autor do crime foi encaminhado para o sistema prisional.