Pai espanca e esfaqueia filha porque cachorro não havia comido

Um homem identificado como João Delfino da Cruz, de 51 anos, foi preso após espancar e esfaquear sua filha, de 18 anos, na noite de terça-feira (30/8), no Bairro Nova Monlevade, em João Monlevade, Região Central do estado.

De acordo com a Polícia Militar, João Delfino chegou em casa bastante alterado por ninguém ter tratado do seu cachorro. A vítima então teria tentado acalmar o homem, que iniciou as agressões, com socos e puxões de cabelo.

O homem só viria a ser contido por populares, que perceberam o que acontecia e impediram-no de continuar as agressões. Em seguida, ele fugiu para sua casa.

A Polícia Militar foi chamada até o local e prendeu o agressor em flagrante por tentativa de homicídio. Moradores ainda tentaram linchar o homem no momento da prisão. Ele foi levado para a delegacia de Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça.

Já a jovem foi socorrida pelo Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) e levada para o Hospital Margarida, onde foi atendida e, posteriormente, liberada.