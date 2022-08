Policial militar salva vítima de espancamento de incêndio em residência

A ocorrência aconteceu em residência de Frutal, localizada no bairro Princesa Isabel 2 (foto: Samir Alouan/Rádio 97 FM)

Um policial militar do 69º Batalhão de Polícia Militar (BPM) entrou em uma casa em chamas, localizada em Frutal, no Triângulo Mineiro, no início da madrugada desta sexta-feira (26/8) e retirou um homem, de 68 anos, que havia sido vítima de espancamento.

De acordo com a Rádio 97 FM, poucos minutos depois da vítima ser retirada da casa em chamas, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Frutal chegou ao local e extinguiu o fogo, que atingiu vários cômodos.

Os suspeitos da agressão e do suposto incêndio criminoso não foram localizados e segue rastreamento da PM para prendê-los.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que "após os fatos, a vítima foi encaminhada para atendimento médico em razão das lesões sofridas e, em seguida, prestou suas declarações. A Polícia Civil instaurou Inquérito Policial para apurar as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime. A investigação está em andamento na Delegacia de Polícia Civil do município".