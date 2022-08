Trânsito na Via Expressa é liberado parcialmente após incêndio

Trecho da Via Expressa, em Contagem, ficou interditado por duas horas (foto: Divulgação/CBMMG) O trânsito na Via Expressa, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi parcialmente liberado por volta das 15h52 desta quinta-feira (25/8), após ficar duas horas interditado devido a um incêndio atingir uma borracharia na região. De acordo com Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcom), o trânsito sentido Betim segue em uma faixa, já no sentido BH as três pistas estão liberadas.





Incêndio em borracharia de Contagem fecha Via Expressa; veja o vídeo

Famílias foram retiradas do local devido ao risco de intoxicação por inalação de fumaça (foto: Divulgação/CBMMG) Não houve vítimas, mas a estrutura da borracharia desabou. Cerca de 50 famílias que moram no entorno do local tiveram que deixar suas casas e foram levadas para o Abrigo Bela Vista. Um caminhão que estava estacionado no fundo do imóvel foi atingido.