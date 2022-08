Incêndio em borracharia de Contagem fecha Via Expressa; veja o vídeo

No local há uma grande quantidade de pneus. (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Um incêndio em uma borracharia de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fecha a Via Expressa nos dois sentidos nesta quinta-feira (25/8). O local é um grande depósito de pneus, na altura do Bairro Jadim Marrocos. Não há previsão de liberação das pistas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o incêndio não causou vítimas, mas há riscos para edificações no entorno. Os comércios vizinhos foram orientados à retirarem materiais combustíveis de dentro dos estabelcimentos e estocar os produtos em locais mais afastados da região do incêndio. A medida é para evitar a propagação das chamas.



Ver galeria . 20 Fotos Um incêndio em uma borracharia de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fecha a Via Expressa nos dois sentidos nesta quinta-feira (25/8). O local é um grande depósito de pneus, na altura do Bairro Jadim Marrocos. (foto: Jorge Lopes/E,/D.A Press )

A causa do incêndio ainda é desconhecida. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros, Guarda Civil e Cemig trabalham no local.

De acordo com o tenente do CBMMG Rodrigo Munaier, ao lado do local do incêndio, há galpões e oficinas mecânicas. "A equipe está combatendo o incêndio pela parte traseira, pois há matas a e veículos, e pela parte frontal onde há chamas altas".

Apesar de o incêndio já estar sendo controlado, o tenente estima que a via continuará fechada por mais duas horas. Por isso, recomenda que os motoristas evitem a região.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais