Incêndio em borracharia é controlado, mas Via Expressa segue fechada

Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura da borracharia desabou (foto: CBMMG/Divulgação )

O incêndio em uma borracharia de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi controlado por volta das 11h40, nesta quinta-feira (25/8), segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Apesar de a situação estar controlada no local, o trânsito na Via Expressa segue interditado. De acordo com a Guarda Civil de Contagem, a via no sentido BH está liberada em apenas uma faixa, já no sentido Betim permanece fechada.





O local é um grande depósito de pneus e fica na altura do Bairro Jardim Marrocos. Os bombeiros informaram que o incêndio está em fase final, com o rescaldo sendo feito no local. Ao todo dez viaturas da corporação atuaram no combate às chamas e 100 mil litros de água foram utilizados até o momento.





Não houve vítimas, mas a estrutura da borracharia desabou. Cerca de 50 famílias que moram no entorno do local tiveram que deixar suas casas e foram levadas para o Abrigo Bela Vista. Um caminhão que estava estacionado no fundo do imóvel foi atingido.