Incêndio em garagem mata cachorro em Minas

Fogo se alastrou rapidamente e atingiu lanchonete (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um incêndio em uma garagem utilizada como depósito de material reciclável matou um cachorro na tarde dessa quarta-feira (24/8), em Barbacena, na Região Central de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a garagem guardava materiais como madeira, papel, armários, carcaça de uma moto, ferragens, garrafas de vidro e plástico, papelão e tecidos. Por causa do material inflamável, o fogo se alastrou rapidamente e atingiu uma lanchonete vizinha.

O calor produzido pela fumaça danificou o forro de PVC e parte da placa de identificação da lanchonete. De dentro da loja, foram retirados quatro botijões de gás e duas motos, todos sem danos.



Durante o trabalho de rescaldo, os militares encontraram o cachorro já sem vida entre os escombros. O animal era da dona da casa. Segundo os bombeiros, o fogo não atingiu outras vítimas, além do cão.

De acordo com relatos de populares que transitavam pelo local, no momento que o incêndio começou, houve um curto-circuito na rede elétrica.

Animal foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros já sem vida (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Cerca de 5 mil litros de água foram usados para o controle das chamas.

Compareceram no local do incêndio, a Polícia Civil, responsável pela perícia técnica, a Defesa Civil municipal, para avaliação estrutural, e a empresa prestadora de serviço da CEMIG, para o desligamento da rede elétrica do imóvel.