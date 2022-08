Acidente na BR-040 mata uma pessoa e deixa outra ferida

Um homem morreu atropelado por uma moto no km 522 da BR-040, em Contagem, na Grande BH, na manhã desta quinta-feira (25). O motociclista foi socorrido com alguns ferimentos.









Segundo a Via 040, concessionária responsável pelo local, a vítima teria descido de um carro que parou no acostamento da via. Assim que ela saiu do veículo, e tentou atravessar a rodovia, foi surpreendida por uma moto que passava pela via. O homem morreu na hora.





O trecho chegou a ser complemente interdito para o trabalho das equipes da concessionária responsável pela via. Com isso, o congestionamento chegou a 13 km na rodovia.





A pista está parcialmente interdita, no sentido Belo Horizonte. O trânsito no local segue congestionado, com 5 km de lentidão.