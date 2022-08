MG: companheiro mata a mulher e tira a própria vida

Em Campanha, Sul de Minas, um homem de 66 anos matou a companheira numa estada vicinal (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Uma mulher de 30 anos foi morta a tiros no Bairro Chácara do Chá, em uma estrada vicinal, em Campanha, no Sul de Minas. De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a morte aconteceu por volta das 19h de sábado (20/8).





Uma denúncia feita ao 190 dava conta de que corpos com ferimentos estavam debaixo de uma árvore, e, perto dali, uma moto com dois capacetes, na estrada vicinal próxima do Bairro São Domingos, conhecido como Chácara do Chá.









A perícia foi acionada e a Polícia Civil fez os primeiros levantamentos para descobrir a motivação do crime. Foram apreendidos no local uma arma calibre .32, com três cartuchos disparados, um aparelho de telefone celular e amostras de sangue que serão analisadas.





Liliane tinha dois filhos, mas não eram do casal. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML). Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para apurar o caso.