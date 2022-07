COVID em Minas: veja o boletim de casos e mortes desta quarta-feira (6/7)

Desde o início da pandemia, Minas já registrou 3.671.107 casos, sendo que 3.523.544 foram recuperados. Ao todo, 62.287 pessoas morreram por causa da COVID. Em relação aos óbitos, 72% tinham mais de 60 anos.

“A vacina trouxe a COVID-19 para um patamar muito parecido com o de doenças sazonais que em todo outono-inverno acometem mais a população. É como a gripe e nós sempre vencemos isso. E nós todos sabemos que mesmo com o aumento de casos os pacientes que estão internando e os que estão indo a óbito não estão acompanhando a mesma proporção que vivenciamos neste ano, até em janeiro e fevereiro, mas muito menor. Isso demonstra que a vacina é um sucesso. É a forma mais segura de vencermos a pandemia”, disse.

As maiores preocupações das autoridades de saúde mineiras estão ligadas a quarta dose ou segunda dose de reforço e a cobertura vacinal infantil, principalmente com a chegada do inverno . No primeiro caso, apenas 20,56% do público foi até o posto de saúde se vacinar. Já a imunização pediátrica permanece abaixo do esperado , pois 30% ainda não tomou a primeira dose do imunizante, e 50% não recebeu a segunda.