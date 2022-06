Passeio de Maria Fumaça tem datas e horários ampliados em julho

A partir do próxima segunda-feira (4/7), as viagens da Maria Fumaça serão feitas de quarta-feira a domingo (foto: VLI/Divulgação)

Interessados em viajar de Maria Fumaça entre as cidades de São João del-Rei e Tiradentes e vice-versa, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, terão maiores oportunidades durante as férias de julho.





A partir do próxima segunda-feira (4/7), as viagens serão feitas de quarta-feira a domingo, de acordo com VLI Logística, que opera terminais, ferrovias e portos.









No caso de estudantes que desejam comprar o tíquete pela metade do preço, será necessário mostrar a carteirinha válida no período e a identidade com foto. Para conferir os horários e a agenda do trem turístico, é preciso acessar o site da VLI.





Turistas poderão visitar Museu Ferroviário



poderão aproveitar para conhecer o Museu Ferroviário na Estação de São João del-Rei. Inaugurado em 28 de agosto de 1981, o local conta a história da Estrada de Ferro Oeste de Minas (Efom), concluída em 1881. Os interessados em viajar de Maria Fumaça poderão aproveitar para conhecer o Museu Ferroviário na Estação de São João del-Rei. Inaugurado em 28 de agosto de 1981, o local conta a história da Estrada de Ferro Oeste de Minas (Efom), concluída em 1881.





O museu ainda reúne as peças utilizadas na ferrovia durante todo o seu funcionamento, sendo o maior centro de preservação da história ferroviária do Brasil. O espaço abre de quarta-feira a sábado, das 8h às 16h30, e domingo, das 8h às 13h. A entrada é gratuita.









O ingresso para visitar a Rotunda tem valor único de R$ 10 por visitante e pode ser comprado nas bilheterias de São João del-Rei e Tiradentes.



As datas e horários de expediente são nas quartas-feiras, às 9h e às 14h; quintas, sextas e sábados, às 9h e às 16h; e domingo às 9h.