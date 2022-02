Viagem de trem Maria Fumaça, de Sao Joao del-Rei a Tiradentes (MG) (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press )

A Maria Fumaça, administrada pela empresa VLI - companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos - contará com uma programação especial durante o carnaval.





Passagens e valores

Com o objetivo de proporcionar aos passageiros as tradicionais viagens ligando as cidades de São João del-Rei a Tiradentes e vice-versa, no Campo das Vertentes (Minas Gerais), os passeios serão realizados diariamente, entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março.

A agenda virtual já está disponível. A compra pode ser feita nas bilheterias físicas, localizadas nas estações de São João Del-Rei e Tiradentes, ou pelo site no guichê virtual.

A tarifa inteira para ida é de R$ 70 e a inteira ida e volta custa R$ 80. Para crianças de 0 a 5 anos, a entrada é gratuita, mediante apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade.

Protocolo de cuidados contra COVID-19

Limitação da quantidade de trens e de assentos

Obrigatoriedade de uso de máscaras

Distanciamento social durante a venda de passagens, embarque e desembarque

Aferição da temperatura dos passageiros

Oferta de álcool em gel para higienização das mãos nas dependências das estações e dentro dos vagões de passageiros

Separação dos acessos das entradas e saídas das estações

Instalação de tapetes higienizadores;

Higienização dos assentos antes de cada passeio, bem como das áreas comuns, como balcão da bilheteria, a cada embarque

Têm direito à meia-entrada (50%) crianças de 6 a 12 anos, com a apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade; estudantes com carteirinha válida no período e identidade com foto; e pessoas acima de 60 anos, apresentando documento de identidade com foto. Informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 3371-8485.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.