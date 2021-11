Estações da Maria Fumaça terão avisos sonoros sobre meio ambiente

Maria Fumaça liga Tiradentes a São João del-Rei (foto: Rodrigo Melo/Divulgação)

As estações da Maria Fumaça, que liga as cidades mineiras de São João del-Rei e Tiradentes, ambas na Região Central do estado, passarão a contar com anúncios sobre educação ambiental. A partir de quinta-feira (18/11), de 15 em 15 minutos, todas as estações do trem turístico contarão com frases educativas a respeito do meio ambiente e até sons da natureza.