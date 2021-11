PBH garante que poderia aplicar 3ª dose em todos os adultos imediatamente

O Ministério ainda reduziu o intervalo entre a segunda e terceira dose de seis para cinco meses (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta tarde de terça-feira (16/11), logo após o anúncio do Ministério da Saúde , que já está preparada para o início imediato da aplicação da terceira dose da vacina contra a COVID-19. A administração municipal garante que falta apenas a chegada de novas remessas, além do intervalo indicado.

"Para a ampliação da dose de reforço para todas as pessoas acima de 18 anos, além do intervalo entre a aplicação das doses, é imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues a Belo Horizonte", inicia a prefeitura da capital mineira, através de nota ( leia a íntegra abaixo ).

"A prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo", complementa, ao garantir já possui toda a estrutura necessária para aplicar a terceira dose em toda a população de Belo Horizonte com mais de 18 anos.

Nova orientação do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde anunciou hoje, pela manhã, que pretende aplicar a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 para toda população acima de 18 anos no Brasil. "Vamos ampliar a dose de reforço para todos os brasileiros acima de 18 anos, que tenham tomado a segunda dose de vacina, seja qual for a vacina, há pelo menos 5 meses", afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

"Então, com isso, nós vamos ter uma cobertura vacinal maior da nossa população e evitar o que está acontecendo em alguns países da Europa. Eu tenho conversado com uma amiga, Socorro Gross, e ela acha que podemos ser sim um case de sucesso no enfrentamento a uma possível 3ª onda causada pela Covid-19." complementou o ministro.

Os resultados preliminares de um estudo da Universidade de Oxford sobre a dose de reforço, encomendado pelo Ministério da Saúde, mostram que o esquema heterólogo - a combinação de vacinas diferentes - aumenta significativamente a imunidade. A orientação é que o reforço seja aplicado, preferencialmente, com a vacina da Pfizer. Na falta desse imunizante, pode ser aplicada a Astrazeneca ou Janssen.

A partir de agora, mais de 100 milhões de brasileiros estão aptos para tomar a dose de reforço, ou seja, já completaram a imunização há cinco meses ou mais. A previsão do Ministério da Saúde é que 12,5 milhões de pessoas tomem a dose de reforço em novembro e 2,9 milhões em dezembro.

O Ministério da Saúde também lançou hoje a campanha Mega Vacinação, que tem como público-alvo toda a população acima de 18 anos. O Ministério ainda reduziu o intervalo entre a segunda e terceira dose de seis para cinco meses.

Segunda dose da Janssen

Também questionada sobre o imunizante da Janssen, a Prefeitura de Belo Horizonte se limitou a informar que aguarda o posicionamento oficial do Ministério da Saúde. A Pasta afirmou, mais cedo, que as pessoas que foram vacinadas com o imunizante, até então aplicado em dose única, deverão receber a segunda dose - e, cinco meses adiante, uma terceira dose de outra fabricante.

A PBH também reitera que, assim que indicada pelo Ministério, a segunda dose do imunizante também dependerá de novas remessas. Por esse motivo, a gestão municipal não estipulou qualquer prazo para iniciar a aplicação complementar.

Nota da PBH

"A Prefeitura de Belo Horizonte segue as orientações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde. Para a ampliação da dose de reforço para todas as pessoas acima de 18 anos, além do intervalo entre a aplicação das doses, é imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues a Belo Horizonte. A Prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo."