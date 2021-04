Maria Fumaça entre São João del-Rei e Tiradentes volta a circular nesta 6ª

Os passeios de trem entre São João del-Rei e Tiradentes serão retomados a partir desta sexta-feira (30/4) (foto: VLI/Divulgação )





Para a retomada do serviço, a empresa adotou uma série de medidas para garantir a segurança dos passageiros e dos funcionários no embarque, durante a viagem e no desembarque.







Cuidados para evitar o contágio





Será limitada a quantidade de trens e de assentos; o uso de máscaras será obrigatório, assim como o distanciamento social durante a venda de passagens, embarque e desembarque; a temperatura dos passageiros será medida; haverá álcool em gel para higienização das mãos nas dependências das estações e dentro dos vagões de passageiros.





Deve ser observada, também, a separação dos acessos das entradas e saídas das estações; serão instalados tapetes higienizadores e haverá higienização dos assentos antes de cada passeio, bem como das áreas comuns, como balcão da bilheteria, a cada embarque.





Venda de passagens





A venda de passagens será feita por meio das bilheterias, nas estações de ambas as cidades, e pela internet





A tarifa inteira para ida é de R$ 70. A inteira para ida e volta custa R$ 80.



A entrada é gratuita para crianças de 0 a 5 anos, mediante apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade.





Têm direito à meia-entrada (50%): crianças de 6 a 12 anos, com a apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade; estudantes com carteirinha válida no período e identidade com foto; e pessoas acima de 60 anos, apresentando documento de identidade com foto.









Horários de atendimento nas bilheterias





São João del-Rei





Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado: das 8h às 12h e das 13h às 17h

Domingo: das 8h às 12h





Tiradentes





Quinta-feira, sexta-feira e sábado: das 8h às 12h e das 13h às 17h

Domingo: 8h às 12h





Endereços e informações:





Estação São João del-Rei

Avenida Hermílio Alves, 366, Centro, São João del-Rei

Telefone: (32) 3371-8485





Estação Tiradentes

Praça da Estação s/nº, Tiradentes

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina





, que liga as cidades de, em Minas Gerais, voltará a circular a partir desta sexta-feira (30/4). Ado trem turístico, administrado pela VLI – companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos –, foi suspensa preventivamente em 13 de março , em cumprimento às medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas pelo governo do estado por causa daPara mais informações, ligue para o telefone (32) 3371-8485.