COVID: novo pico de casos confirmados é registrado em Minas

Com novo pico de casos de COVID, maio já tem 33% mais contaminados que total registrado em abril (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O novo boletim da COVID-19 em Minas mostra que, entre quarta (25/5) e hoje, foram registrados 4.383 casos novos e 13 mortes causadas pelo coronavírus. São dados da Secretaria de Estado de Saúde.









Atualmente, 110.828 pessoas contaminadas pelo SARS-COV-2 estão sendo acompanhadas pelo estado. Em coletiva de imprensa nesta manhã, o secretário de Saúde do estado de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, disse que "em virtude do frio e da sazonalidade da doença, a COVID-19 vai aumentar. O que estamos observando agora, nada mais é do que o esperado”.





A vacinação em Minas está com cobertura de 82,6% da população com duas doses e 57,3% com a terceira dose. O segundo reforço, também chamado de 4ª dose, foi aplicado em 21,7% do público-alvo.