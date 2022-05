Mais de 2 mil pessoas em Minas testam positivo para COVID em 24 horas

A média móvel de casos em Minas está 1.792,6 infectados pela COVID diariamente (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Novos 2.214 casos de COVID-19 foram confirmados e 7 pessoas morreram pela doença nas últimas 24 horas em Minas Gerais. Até o momento, o total de casos no estado é de 3.377.124 e o número de mortes pelo vírus é de 61.444. Essas informações são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde.





Por outro lado, o número de mortes ainda segue estável. Se comparados, durante o mesmo período de dias no mês de abril foram registrados 263 óbitos, frente aos 148 do mês de maio.





A cobertura vacinal está em 83,4% da população acima de 5 anos com a segunda dose, e 58,4% estão com o primeiro reforço. Atualmente, 17,57% já recebeu a 4ª aplicação da vacina, que está com a convocação de imunossuprimidos e de pessoas com mais de 60 anos.





Em Belo Horizonte, a campanha de repescagem segue de segunda a sexta-feira, e todos os públicos que já foram chamados para a vacinação, de qualquer dose, podem procurar o centro de saúde mais próximo para receber. Os locais estão disponíveis no site da PBH