Ciclone deixa Sul do Brasil em alerta máximo nesta terça-feira (17)

De acordo com meteorologistas, tempestade pode provocar queda de galhos, danificações em telhados e outros transtornos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - Imagem ilustrativa) Uma tempestade subtropical pode se formar a cerca de 900 km do litoral do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (17/5). De acordo com o Climatempo, um ciclone extratropical, que já vinha sendo observado sobre o mar, na costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai, deve se intensificar e provocar o fenômeno.





Conforme a Marinha brasileira prevê, este sistema deve adquirir característica tropical entre a noite desta terça (17) e a madrugada desta quarta-feira (18/5).

"Após se aproximar do litoral sul do Rio Grande do Sul, o sistema deve se deslocar rente ao litoral gaúcho e ao litoral sul de Catarina, quando deve começar a se afastar do litoral catarinense indo em direção à costa da Região Sudeste, mas já afastado do continente e com ventos menos intensos", preveem os meteorologistas.





Conforme o Climatempo, este ciclone tem potencial para provocar ventos perigosos, com risco de danificar coberturas frágeis, provocar queda de galhos e outros transtornos.





Além disso, ressaltam que o vento forte e persistente provocado pelo ciclone pode deixar o mar muito agitado e gerar grandes ondas no litoral da Região Sul e de parte do Sudeste. A empresa informa que a situação é de perigo para a navegação marítima.

Impacto no RS e em SC

Os estados que serão impactados pelo ciclone são o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já enfraquecido, este ciclone vai provocar ventos moderados a fortes no leste do Paraná, no sul e leste de São Paulo e no estado do Rio De Janeiro, mas, de acordo com os meteorologistas, o vento não será tão forte como nos dois outros estados.





As regiões metropolitanas de Porto Alegre (RS) e de Florianópolis (SC) estão em alerta para a ventania ciclônica até a noite desta quarta-feira (18/5). Na madrugada e manhã de quinta-feira (19/5), o vento já terá enfraquecido em Porto Alegre, mas Florianópolis ainda poderá sentir fortes rajadas entre 60 e 70 km/h.

Segundo a Escala Beaufort, usada para classificar a intensidade de ventos, um vento com a velocidade entre 62 km/h e 74 km/h é classificado como "ventania". "Quebra de galhos de árvores e dificuldade em andar contra o vento" são alguns dos riscos.





Devido ao alerta de tempestade, a Prefeitura de Porta Alegre decidiu suspender as aulas municipais na tarde e noite desta terça-feira.





%u26A0%uFE0F Devido ao alerta de tempestade e ciclone, as aulas da rede municipal estão suspensas nos turnos da tarde e da noite de hoje. A decisão se estende à rede conveniada. A medida foi tomada para preservar a segurança dos alunos e equipes.



Segue o fio %uD83E%uDDF6 pic.twitter.com/LD4yYWdTBR %u2014 Porto Alegre (@Prefeitura_POA) May 17, 2022







O sistema será batizado de Yakecan e será o 15º sistema meteorológico relevante que se forma em águas oceânicas brasileiras a receber um nome.