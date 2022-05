Terça-feira é de dia nublado e com possibilidade de chuva em BH

Nesta terça-feira (17/5), o dia será com céu nublado a parcialmente nublado na capital mineira, e a possibilidade de chuva permanece. A temperatura mínima foi de 15°C e a máxima prevista é de 24°C, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Dia é nublado na capital mineira, e frio começa a ser sentido em todas as regiões do estado

A umidade relativa do ar mínima em BH e na região metropolitana é de 46%. O Norte de Minas vive período mais seco, com umidade abaixo de 30% em algumas cidades.

No estado, a menor temperatura registrada foi 8,7°C, em Monte Verde, distrito de Camanducaia, na Serra da Mantiqueira. A maior temperatura pode chegar aos 34ºC e está prevista para o Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas.

Há possibilidade de chuva no Leste de Minas, Zona da Mata, Norte e Noroeste.

A partir desta noite, as temperaturas começam a baixar , e no Sul de Minas pode registrar 7°C. É possível a formação de geada a partir desta quarta-feira (18/5) no Sul, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Triângulo.