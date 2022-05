COVID-19: Minas não registra morte pelo segundo dia consecutivo

Pessoas acima de 60 anos podem se vacinar contra a COVID e contra a gripe nos postos da PBH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Com novos dados do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (4/5), agora são 3.359.430 casos confirmados para a COVID-19 desde o início da pandemia, e 61.318 mortos. Entre ontem e hoje, foram 761 novos infectados pelo coronavírus no estado, que está sem registrar mortes há dois dias. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).









Dados do vacinômetro apontam que 83,4% do público-alvo está com as duas doses, enquanto 58,4% contam com ao menos uma dose de reforço. Em Minas, já se pode vacinar com a 4ª dose pessoas acima de 60 anos, e a proporção de vacinados com o segundo reforço é de 2,8%.









A campanha de repescagem de todos os públicos já convocados, para qualquer dose, segue de segunda a sexta-feira na capital.