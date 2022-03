COVID: MG registra mais de 3 mil novos casos nesta terça (29/3)

Estado alcança 3.320.560 casos confirmados desde o início da pandemia

Minas Gerais registrou uma morte e 3.043 casos confirmados de COVID-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados boletim epidemiológicoda Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), desta terça-feira (29/3).





O número de casos confirmados, entre segunda (28) e esta terça-feira (29), cresceu mais de 2.500%, enquanto a quantidade de óbitos diminuiu. Ontem, o estado contabilizou 116 pessoas com a doença e duas mortes Desde o início da pandemia, Minas já registrou 60.770 óbitos, e 3.320.560 casos do novo coronavírus.Atualmente, 56.407 pessoas estão sendo acompanhadas (cidadãos que ainda estão em tratamento ou que o registro ainda não foi feito pelas secretarias municipais de saúde ao governo mineiro).Na última quarta-feira (23), Minas chegou a 50% da população com mais de 18 anos com a terceira dose, ou dose de reforço

