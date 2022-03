Indicadores da COVID em Belo Horizonte fecham a semana no estágio verde

Indicadores da pandemia fecham semana em BH em nível verde (foto: Estado de Minas )

Os indicadores da pandemia em Belo Horizonte encerraram a última semana cheia de março no estágio verde, controlados. A taxa de transmissão do coronavírus está em 0,96, com uma ligeira redução de 0,01 na comparação com as últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela PBH nesta sexta-feira (25/3).

A taxa de ocupação nas UTIs subiu de 38,9% para 39,3%. Já a ocupação das enfermarias reduziu de 27,9% para 24,2%. O município não registrou morte em decorrência da doença entre ontem e hoje.

Desde o início da pandemia, foram contabilizadas 7.641 mortes na cidade. Mais 2.002 novas infecções foram registras na capital entre quinta e sexta-feira (25/3). O número de infectados subiu para 371.103.

